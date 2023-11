Non solo alta velocità, Pierro: "Sarà potenziata la linea ferroviaria tirrenica" L'esponente della Lega: impegno a rafforzare una tratta fondamentale per il territorio regionale

"Grazie al lavoro del Mit guidato da Matteo Salvini, la dorsale ferroviaria tirrenica non sarà declassata e regionalizzata bensì potenziata e velocizzata, per consentire il transito dei Treni Frecciarossa ed Intercity con continuità. Il nuovo collegamento, attuato da RFI e a cui rivolgiamo il nostro plauso, permetterà di incrementare i livelli di accessibilità alla rete AV per zone quali il Cilento e il Vallo di Diano - dove sarà realizzata la stazione ferroviaria -, la costa Jonica, l'alto e il basso Cosentino, l'area del Porto di Gioia Tauro e il Reggino, oltre che velocizzare anche relazioni di traffico verso Potenza, verso la Sicilia, verso i territori della Calabria sul Mar Jonio e verso Cosenza e, allo stesso tempo, contribuirà in maniera significativa al potenziamento dell'itinerario merci da e per Gioia Tauro in modo coerente con quanto previsto dal corridoio della rete TEN- T Scandinavia - Mediterraneo". Lo afferma, in una nota, il deputato della Lega, Attilio Pierro.

"La nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria costituisce un itinerario strategico passeggeri e merci per la connessione tra il sud e il nord della penisola e non sarà sostitutiva della Linea Tirrenica, bensì aggiuntiva. A questo intervento si aggiungeranno opere stradali complementari a Sala Consilina Sud e sulla Bussentina, nonché il collegamento ferroviario con il nuovo Aeroporto Costa d'Amalfi, a dimostrazione dell'attenzione alla crescita dei territori e al rilancio dello sviluppo infrastrutturale dell'intero Paese. Ancora una volta un risultato positivo raggiunto grazie all'impegno del ministro Salvini che, da un anno sta sbloccando interventi e cantieri fermi da tempo, e della Lega, sempre attenta alle necessità di cittadini e imprese", le parole dell'esponente politico salernitano