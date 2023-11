Prevenzione Diabete, incontro a Pellezzano con l’onorevole Mulè Presentata la legge 150. L’evento nel ricordo del piccolo Alessandro Farina

Una giornata speciale, dedicata alla prevenzione del Diabete anche tra i piu' piccoli. Questa mattina il vice Presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè ha partecipato, a Pellezzano, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete e in ricordo del piccolo Alessandro Farina, all’incontro per presentare i risultati conseguiti con l’approvazione della Legge n.150 istitutiva dello screening nazionale pediatrico per il diabete di tipo 1 e la celiachia per tutti i ragazzi da 0 a 17 anni.

Mulè: Ora la legge c’è, tocca a noi cittadini usarla

"L’emozione di essere a Pellezzano, nella scuola che frequentava il piccolo Alessandro Farina, un bambino che non c’è più a causa di un diabete di tipo 1 non diagnosticato in tempo, la cui storia è uno dei motivi che mi ha spinto a promuovere e far approvare in Parlamento la legge che introduce lo screening pediatrico nazionali per il diabete di tipo 1 e la celiachia, è una di quelle esperienze che non si dimenticano. Oggi, all’Istituto Comprensivo di Pellezzano, insieme alla sindaco del paese, Francesco Morra, alla dirigente scolastica, Grazia Di Ruocco, al responsabile della rete diabetologica della Asl di Salerno, Paky Memoli, all’avvocato Federico Conte (legale della famiglia di Alessandro Farina) e alla dottoressa Enza Mozzillo, membro del tavolo tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità per la definizione del programma di screening, abbiamo ricordato Alessandro e spiegato ai ragazzi che sono intervenuti quanto sia importante, per la salute, fare prevenzione e come questa possa essere realizzata usando le strade messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Durante l’evento è stata offerta, a tutti i partecipanti, la possibilità misurare la glicemia. Ora la legge c’è, tocca a noi cittadini usarla per fare in modo che quello che è successo ad Alessandro non ricapiti ad altri bambini".