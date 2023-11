Noi Moderati, l’onorevole Bicchielli coordinatore regionale campano "Sono onorato, una nomina che mi spinge a lavorare sempre meglio"

L’onorevole Pino Bicchielli nominato coordinatore regionale di Noi Moderati Campania. Nomina che arriva dal leader politico Maurizio Lupi che ha seguito, in questi mesi, l’impegno dell’onorevole Bicchielli su tutto il territorio regionale campano. “Sono onorato, una nomina che mi spinge a lavorare sempre meglio per il partito e dedicare, come già fatto fino ad ora, il mio impegno a tutte le province della Campania - ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati - Siamo a lavoro per le prossime importanti tornate elettorali. Il nostro impegno in questo momento è rivolto alle provinciali ma anche e soprattutto alle amministrative. Stiamo dedicando la nostra attenzione ad un centrodestra unito perché abbiamo già dimostrato che quando i partiti della coalizione sono uniti possono governare e farlo bene”. Il deputato salernitano ribadisce, in occasione delle elezioni provinciali, l’apertura alle forze civiche partendo dai quattro partiti della coalizione. “Ultime elezioni provinciali di secondo livello, ci prepariamo ad affrontare poi la grande sfida con la nuova riforma che consentirà, come è giusto che sia, ai cittadini di fare la loro parte in un ente così importante come la Provincia che paga lo scotto di una riforma fallimentare come la DelRio - ha aggiunto l’onorevole Bicchielli - Stiamo lavorando anche nei comuni chiamati al voto, l’unità del centro destra può, come già dimostrato in precedenza, portarci alla vittoria”.