Luci d'Artista, Santoro: al buio interi quartieri sindaco e De Luca andassero lì "Migliaia di cittadini vogliono il ripristino della pubblica illuminazione"

Il Consigliere Comunale Dante Santoro commenta con ironia la sfilata di sindaco e governatore per l'inaugurazione delle Luci d'Artista mentre interi quartieri, lungomare e porzioni di centro storico "sono al buio o quasi con pubblica illuminazione malfunzionante, i nuovi led che non convincono per rendimento e la Edison che gestisce il servizio che arranca".

"Andassero a farsi un giro nei quartieri al buio da mesi, o sotto i lampioni della pubblica illuminazione che non fanno luce a 4 metri.... Ormai siamo la città del Buio d'Artista. Aziono il mio fiato sul collo per le migliaia di cittadini che vogliono il ripristino della pubblica illluminazione cosa che provoca anche problemi d isicurezza. Sindaco e Governatore risparmiassero sfilate e andassero a vedere la notte fonda che hanno portato in zone che grazie a loro pregano al miracolo per vedere un lampione funzionante", conclude Santoro.