Vento del sud, l’ex ministro Conte presenta a Bari il suo ultimo libro «Necessario richiamare l’attenzione sulla nuova Questione meridionale»

Sarà il sindaco di Bari e presidente nazionale dell’Anci, Antonio Decaro, a presentare lunedì 27 novembre, nel capoluogo pugliese, l’ultimo libro dell’ex ministro Carmelo Conte, “Il vento del sud” (Europa edizioni). L’appuntamento è fissato per le ore 17.30 nell’aula consiliare di Lungomare Nazario Sauro. Con l’autore e con il primo cittadino di Bari, ci saranno Giuseppe Moro e Debora Ciliento. Modera, Annamaria Minunno. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Di Vagno, con i Granai del sapere e l’associazione Cittadino Sudd, e il patrocinio dell’Università di Bari Aldo Moro, la Regione Puglia, la città metropolitana e il Comune di Bari.

"L'associazione Cittadino Sudd - commenta il suo presidente, Federico Conte –, anche attraverso un lavoro culturale sui territori, sta tentando di tenere il dibattito nazionale sui temi del Mezzogiorno, per richiamare l’attenzione sulla nuova Questione meridionale. Non più solo il divario tra Nord e Sud ma la necessità di riscrivere un progetto complessivo nazionale e continentale sulle rotte del Mediterraneo. Il lavoro sul Mezzogiorno è sì una lotta contro le disuguaglianze ma è anche una straordinaria opportunità storica per un nuovo asse strategico e geopolitico europeo verso un’area geografica che contiene, mai come in questo momento, crisi e opportunità: alla politica il compito di trasformare le tensioni in prospettive".