Maltempo, danni nell'agro nocerino-sarnese: Vietri (FdI) accusa la Regione Annunciata un'interrogazione parlamentare al ministro Fratin

''I numerosi danni che il maltempo sta continuando a provocare in provincia di Salerno, in particolare nel territorio dell'Agro Nocerino Sarnese, scaturiscono dalle gravi negligenze e dai ritardi della Regione Campania in merito alla prevenzione del dissesto idrogeologico, nel silenzio assordante del Governatore De Luca''. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri, che annuncia la presentazione di un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

''Ciò che si è verificato nelle ultime ore tra i comuni di Angri (dove sono crollati gli argini del fiume Sarno nonostante i lavori nella zona di via Orta Longa) e Scafati (dove, invece, i rifiuti provenienti dalla Cavaiola e dalla Solofrana sono arrivati persino nel centro cittadino) sono la palese dimostrazione della totale incapacità del centrosinistra di investire tempestivamente in interventi di prevenzione e messa in sicurezza".

Una situazione che - aggiunge Vietri - sarebbe scaturita dall'abbattimento del Ponte Marconi da parte della società regionale addetta ai lavori e nonostante l'installazione di barriere che avrebbero dovuto impedire proprio ai detriti di arrivare verso la città di Scafati. Questo significa che il sistema realizzato dalla Regione non ha funzionato e qualcuno ora dovrà fornire chiarimenti assumendosi le proprie responsabilità. Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni che stanno subendo danni alle proprie case o attività. L'approssimarsi dell'inverno e le sempre più gravi conseguenze legate al cambiamento climatico, impongono una nuova strategia contro il dissesto idrogeologico che porti finalmente al superamento di ritardi e inefficienze'', conclude Vietri.