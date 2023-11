Piscina Vitale ko, Tommasetti: Ennesima figuraccia per Salerno Dura presa di posizione del consigliere: In altri contesti qualcuno si sarebbe già dimesso

“Il disastro della piscina Vitale fotografa la cura degli impianti sportivi a Salerno”. Presa di posizione molto dura da parte di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, sulla chiusura della struttura per un guasto alle caldaie che ha costretto la Rari Nantes a traslocare alla piscina Scandone a Napoli per il suo match casalingo di serie A1, la massima categoria della pallanuoto.

“Si tratta, come evidenziato dalla stessa società, di problemi che persistono da tempo, eppure rimangono irrisolti – attacca Tommasetti – A nulla servono le segnalazioni e gli appelli per gli investimenti necessari a impedire che situazioni così incresciose accadano ancora. La città di Salerno, suo malgrado, è esposta all’ennesima figuraccia. Purtroppo siamo destinati a fare altri passi indietro sul diritto alla pratica sportiva e l’attenzione alla corretta manutenzione degli impianti”.

“In altri contesti – chiosa il consigliere regionale – qualcuno si sarebbe già dimesso. Qui si farà finta di niente come per i mille altri problemi su cui da anni si chiudono gli occhi. Non possiamo che esprimere solidarietà alle società sportive penalizzate da tanta superficialità”.