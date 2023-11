Rimpasto, si chiude il cerchio: Angelo Caramanno presidente del consiglio Subentra al posto di Loffredo, nominato assessore: nel parlamentino torna Petrone

Si chiude il cerchio del rimpasto in maggioranza. Dopo l'ingresso in giunta di Dario Loffredo ed Eva Avossa (assessori, rispettivamente, con delega a commercio, lavori pubblici e urbanistica mentre l'ex parlamentare si occuperà di bilancio), il consiglio comunale ha eletto il nuovo presidente del parlamentino.

Con 19 voti Angelo Caramanno - passato al secondo scrutinio - ha preso il posto di Loffredo, che ha lasciato libero anche lo scranno in aula. Torna in consiglio comunale la prima dei non eletti, Sara Petrone.

I lavori sono durati diverse ore, visti anche i tanti punti all'ordine del giorno. Le opposizioni non hanno mancato di criticare la gestione politica del rimpasto, sottolineando le mancanze della compagine di governo.