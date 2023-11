Elezioni provinciali, ecco la lista del Partito democratico di Salerno Tra conferme e new entry, Luciano: squadra autorevole e competitiva

E' stata presentata la lista del Partito democratico per le elezioni per il rinnovo del consiglio èrovinciale in programma il 20 dicembre.

Ecco la lista di amministratori formata dalla segreteria provinciale: Alfano Giuseppe, Arena Rossella, Bifano Francesca, Casuccio Carmen, Cerretani Luca, De Simone Giovanni, D’Onofrio Martino, Feo Lucia, Ferrara Annarita, Fiore Antonio, Guzzo Giovanni, Luongo Salvatore, Morra Francesco, Ripoli Carla, Speranza Vincenzo, Vacca Giuseppina.

"Ringraziamo tutte le candidate e i candidati per il contributo che daranno e per la disponibilità che hanno offerto rispetto alla composizione di una lista autorevole, rappresentativa e competitiva, che ci auguriamo possa ottenere un risultato importante", il commento del segretario Enzo Luciano