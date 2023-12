Politica salernitana a lutto per la morte di Cesare Festa Addio allo storico esponente della destra salernitana. Gasparri: perseguitato dalla giustizia

"Ricordo con commozione Cesare Festa che ci ha lasciato nella sua Pisciotta, in provincia di Salerno. Militante appassionato, uomo di grande cultura, ha dedicato tutte le sue energie alla causa della destra. Dirigente politico di primo piano ha segnato la storia del Msi in tutta la provincia di Salerno". Comincia così il messaggio con cui Maurizio Gasparri ha ricordato l'ex sindaco ed esponente politico cilentano.

"Ha rappresentato un riferimento prezioso per tanti. Ha sempre saputo dare un’indicazione, sia che si trattasse di assumere una iniziativa politica, sia che si trattasse di ricollegare ogni tipo di impegno ad una visione più ampia e colta della vita politica. Cesare Festa ha anche subito ingiuste aggressioni giudiziarie, che certamente ne hanno condizionato anche la vita fisica. Lo ricordiamo con commozione, insieme a tutta una classe dirigente che ha segnato la storia della destra salernitana - ha aggiunto il presidente dei senatori di Forza italia -. Cesare Festa va ricordato a quanti lo hanno potuto conoscere e ne hanno apprezzato l'esempio e va ricordato a quanti ne hanno ostacolato il cammino e oggi hanno un motivo in più per vergognarsi", l'affondo di Gasparri.