Vigilie a Salerno, Pessolano: "Si dia vita a una maxi Ztl in centro" Il consigliere: "Si migliori la gestione del traffico in queste occasioni"

"Si dia vita ad una maxi Ztl nel centro città in occasione delle Vigilie. Le Vigilie non rappresentino l’ulteriore occasione per mostrare, ancora una volta, quanto la città di Salerno sia ben lontana dal potersi dire europea”. Così il Consigliere Comunale del gruppo “Oltre” Donato Pessolano che continua: "Siamo ormai agli sgoccioli delle festività natalizie: il “test” dell’Immacolata, particolarmente positivo in termini di numero di visitatori giunti in città, non lo è stato affatto per quanto riguarda la gestione del traffico. La città è rimasta per ore completamente paralizzata, come, del resto, era purtroppo ampiamente prevedibile vista un’assenza di visione da parte dell’amministrazione nella gestione degli eventi. Gli occhi sono puntati sul concerto dei Pooh, sul seguente dj-set e sui soliti effetti speciali, ma, come sempre, si perdono di vista altri momenti in cui, pur non essendoci eventi organizzati dall’amministrazione comunale – perché la città, ricordiamolo, è fatta anche di privati e non solo di partecipate pubbliche – non si organizza alcunché e si abbandonano salernitani e visitatori al proprio destino. In occasione delle Vigilie di Natale e Capodanno serve una proposta forte: occorre chiudere al traffico il centro città, nella fascia oraria di maggior affollamento, che va dalle 12 alle 18, per evitare che il caos verificatosi negli anni scorsi possa ripetersi.

"Ma serve, al tempo stesso - continua Pessolano - anche dare un altro segnale importante ai nostri concittadini salernitani: che l’amministrazione è realmente vicina alle attività commerciali e non usa la popolazione semplicemente per fare cassa con le strisce blu. Per questo motivo è opportuno disporre che le aree parcheggio di Foce Irno – sia a raso che il multipiano interrato -, di Piazza della Concordia e Piazza Mazzini, oltre che del Crescent, siano fruibili in modo gratuito nella stessa fascia oraria. Un gesto coraggioso che potrebbe mostrare quanto una città come Salerno possa essere realmente a vocazione europea. Una maxi Ztl del centro città potrebbe aiutare, in quest’occasione, a decongestionare il traffico e, al tempo stesso, incentivare l’afflusso da altre zone della città oltre che dai centri limitrofi, facendo leva sulla gratuità delle aree di sosta. Il tutto con effetti positivi per l’economia cittadina e, indirettamente, anche per le casse di un Comune che abbia una visione più ampia di quella, a volte miope, che si riscontra. La proposta consiste nella limitazione del traffico a Est alla rotatoria che congiunge via Porto con via Stanislao Lista e via Sandro Pertini e a Ovest in via Giovanni Santoro (altezza Ponte del Fiume Irno), con l’istituzione del divieto di sosta lungo la strada suddetta e il Lungomare Tafuri destinato, nel tratto fino a Piazza della Concordia, all’ingresso ed all’uscita dalle aree parcheggio, per non congestionare la viabilità. A questa proposta deve, poi, aggiungersi, un invito al potenziamento dei controlli da parte della Polizia Municipale sul rispetto delle normative vigenti, per agevolare i flussi pedonali nelle aree maggiormente congestionate e garantire la sicurezza ai nostri concittadini”. "Solo agendo in modo concreto e coraggioso - conclude il consigliere comunale di Oltre - si potrà garantire ai salernitani di trascorrere in piena serenità un momento di festa".