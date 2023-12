Sanità, De Luca Jr: Il Governo sta distruggendo il Servizio Sanitario Nazionale La nota: "In provincia di Salerno mancano tremila medici. Ai cittadini negato diritto alla salute"

“Il Governo Meloni taglia i fondi del Servizio Sanitario Nazionale e nega la salute agli italiani. In provincia di Salerno, ad esempio, tra Ruggi ed ASL, mancano tremila medici, infermieri, parasanitari. Con i tagli della Meloni sarà possibile assumerne pochissimi, aggravando ulteriormente le sofferenze dei cittadini: congestione del pronto soccorso, quartieri e borghi privi del medico di base, lunghe liste d'attesa per analisi e prestazioni specialistiche, mancato ricambio generazionale dei medici andati in pensione, difficoltà per la manutenzione e adeguamento alle normative vigenti. L'esiguo personale in servizio lavora in condizioni precarie e pericolose", lo ha dichiarato in una nota, l’onorevole Piero De Luca.

C'è una vera e propria fuga dal Servizio Sanitario Nazionale e la destra non fa nulla, anzi aggrava i problemi. Per questo, siamo al fianco di sindacati, medici ed infermieri, operatori della sanità pubblica impegnati in una protesta civile e responsabile, per dire basta ai tagli del Governo”, conclude l'onorevole.