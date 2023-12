Elezioni provinciali, a Salerno il Pd si conferma primo partito Molte conferme tra gli uscenti: nel centrodestra avanti Forza italia

Urne chiuse ieri alle 20 e risultati arrivati nella notte per le elezioni provinciali di Salerno: appuntamento di secondo livello, riservato agli amministratori, con una buona affluenza.

Il Partito democratico si conferma prima forza politica sul territorio. Eletti Giovanni Guzzo, Francesco Morra, Martino D’Onofrio, Antonio Fiore, Annarita Ferrara, Luca Cerretani, Vincenzo Speranza e Giovanni De Simone.

Due consiglieri entrano a Palazzo Sant'Agostino in quota Campania Libera: si tratta di Filomena Rosamilia e Rosario Danisi, mentre il Psi festeggia la conferma di Pasquale Sorrentino.

Nel centrodestra, Forza Italia guida la coalizione con l'ottimo risultato di Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati: con lui eletto anche Giuseppe Del Sorbo.

Fratelli d'Italia invece registra l'elezione di Carmine Amato e Aniello Gioiella. Ingresso nel parlamentino di Palazzo Sant'Agostino anche per Gerardo Palladino di Noi Moderati.

In corsa anche Azione di Calenda, con Corrado Naddeo che è risultato il più votato davanti a Federico De Filippis. Performance che però non è bastata per far scattare il seggio.

Nessuno scossone, dunque, per il presidente in carica Franco Alfieri, che nei giorni scorsi aveva ribadito l'impegno della Provincia di Salerno per attuare i progetti in campo di qui ai prossimi anni.

Infrastrutture, scuole e ripascimento le priorità operative dell'azione di governo indicate dal sindaco di Capaccio Paestum.