Elezioni provinciali, Luciano: "Il Pd guida il territorio" "Esprimo grande soddisfazione per l'importante risultato ottenuto"

"Esprimo grande soddisfazione per l'importante risultato ottenuto dal Partito Democratico alle Elezioni Provinciali" a dirlo è il segretario provinciale del PD Enzo Luciano che continua: "Il nostro partito si conferma come il partito guida del territorio rafforzando anche la sua maggioranza nell'assise provinciale. Le urne hanno premiato anche l'intera coalizione di centrosinistra che, adesso, potrà ancor meglio sostenere l'azione del Presidente Franco Alfieri.



Questo importante risultato è l'ennesima conferma di quanto il nostro partito sia radicato in tutta la Provincia di Salerno. I nostri amministratori sono vicini alla gente, concentrati sull'azione amministrativa, capaci di risolvere problemi e creare sviluppo anche grazie alla sinergia istituzionale con la Regione Campania guidata dal Presidente Vincenzo De Luca.



Ringrazio tutti gli amministratori che si sono impegnati in questa tornata elettorale. Auguro buon lavoro agli eletti ed abbraccio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo notevole risultato che continueranno a garantire il proprio impegno al servizio della Nostra Comunità".