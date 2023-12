Legge di Bilancio, l'attacco della senatrice Bilotti: temi importanti ignorati "Quasi tutti i nostri emendamenti sono rimasti fuori"

"Temi importanti sono stati completamente ignorati da Governo e maggioranza e quasi tutti i nostri emendamenti sono rimasti fuori”. È quanto afferma la senatrice salernitana del Movimento Cinque Stelle, Anna Bilotti, che interviene sulla Legge di Bilancio e sui numerosi emendamenti presentati e respinti dalla maggioranza. Fra questi i provvedimenti a tutela delle lavoratrici sul fronte dei pensionamenti, già attenzionati dalla senatrice in occasione di un recente incontro con le braccianti agricole. Stesso discorso per quel che concerne le persone disabili: “Avevo presentato un emendamento - spiega Anna Bilotti - che chiedeva di raddrizzare una stortura del nostro sistema, prevedendo l’esclusione dei redditi esenti Irpef dal calcolo del limite reddituale per le pensioni di invalidità". "Sono stati bocciati anche gli emendamenti sul fronte della tutela degli animali" aggiunge la senatrice: "Avevo presentato proposte per aumentare il fondo per il contrasto al randagismo, per la conversione degli allevamenti verso modelli senza gabbie, per il contrasto dei combattimenti tra cani e per la riduzione delle aliquote Iva veterinarie. Anche su questo, che pure è un tema spesso sbandierato dalla destra, la maggioranza non ha assolutamente voluto concedere nulla”. Respinti anche gli emendamenti relativi al fondo per la tutela della filiera di coltivazione delle nocciole, al fondo per lo sviluppo della mobilità ciclistica e la sicurezza stradale e per utilizzare i fondi destinati alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli asili nido e scuole dell’infanzia non solo alle periferie urbane, ma anche alle aree interne del Paese. “Non accogliere tali emendamenti - conclude la senatrice - dimostra quanto siano vuoti gli slogan di questa maggioranza, incapace di rispondere alle esigenze reali della società e di risolvere i problemi concreti della quotidianità”.