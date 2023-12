Musei, Vietri (FdI): Record presenze a Natale e Santo Stefano La deputata: Governo attento alla cultura, importanti investimenti per la provincia di Salerno

“Nei giorni di Natale e Santo Stefano si è registrato un record di presenze all’interno di musei e parchi archeologici italiani. Si tratta di un’altra grande intuizione del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha deciso di valorizzare maggiormente il patrimonio culturale nazionale rendendolo disponibile a chi, durante le festività natalizie, ha desiderato dedicare del tempo alle straordinarie bellezze artistiche e storiche della nostra Nazione”. Lo dichiara, in una nota, la ideputata di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Una scelta che si è rivelata vincente alla luce delle decine di migliaia di italiani e turisti che, negli ultimi due giorni, hanno varcato l’ingresso di musei, gallerie, chiese o siti archeologici. A ciò si aggiungono gli importanti investimenti, anche per la Campania e la provincia di Salerno, che da tempo erano bloccati. Il Ministero della Cultura - sottolinea Vietri - sta sostenendo e finanziando, infatti, la nascita del Museo di Velia, parte del Parco Archeologico sul quale sono pronti interventi di valorizzazione nell’ex stabilimento Cirio. Lo stesso vale per il Museo archeologico di Pontecagnano, la Villa Romana di Positano e quella di Minori, e il sito archeologico di Buccino. Altri interventi saranno finanziati sul patrimonio religioso, a cominciare da chiese storiche come, ad esempio, la Badia di Cava de’ Tirreni, che il Ministro Sangiuliano ha visitato personalmente agli inizi di dicembre. Il Governo Meloni da sempre ha mostrato grande attenzione verso le politiche culturali e i risultati concreti stanno arrivando” conclude Vietri.