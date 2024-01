Ddl Concorrenza, Piero De Luca contro il Governo dopo i rilievi di Mattarella Il deputato Pd: criticità simili alle concessioni demaniali marittime, basta demagogia

"Ennesimo pasticcio del governo nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. In sede di promulgazione, il presidente Mattarella ha formulato rilievi molto netti sull’articolo 11 della legge, in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche. L'ennesima proroga automatica delle stesse è chiaramente incompatibile con i princìpi europei e costituzionali di concorrenza". Ad affermarlo, il deputato del Partito democratico Piero De Luca.

"Le criticità sono simili a quelle delle concessioni demaniali marittime, su cui pure la destra, dopo anni di demagogia e false promesse, non ha fatto nulla finora, prendendo in giro tutti e penalizzando proprio gli operatori del settore. Il nostro Paese ha bisogno di un governo serio, che si assuma le proprie responsabilità per dare certezze a tutti i soggetti interessati, senza aprire ogni giorno nuovi fronti di tensione e conflitto con l'Europa. Questo atteggiamento infantile non fa altro che danneggiare gravemente anche i concessionari uscenti e scaricare in modo pericoloso le criticità sugli amministratori locali. La misura è colma", il monito del capogruppo Pd in commissione Politiche Ue della Camera.