Iannone attacca De Luca: " La sanità in Campania è solo un carrozzone" "Siamo la peggiore regione d'Italia"

"Siamo la peggiore Regione d’Italia per la sanità e lo dicono le classifiche pubblicate da agenzie indipendenti, anzi lo dice anche l’Agenas guidata da un suo uomo. De Luca dovrebbe chiedere scusa ad ogni cittadino campano e invece si permette anche di rivolgere offese al bravissimo Ministro Sangiuliano dal quale dovrebbe imparare, per contenuti e stile. Alle offese accompagna il solito diluvio di palle a cui nessun cittadino crede più. È evidente che la sanità in Campania è solo un carrozzone elettorale che serve al suo potere ma non ai cittadini. Siamo primi per emigrazione sanitaria, ultimi per liste d’attesa, regna lo scandalo quotidiano dei pronto soccorso e delle ambulanze in fila. Se De Luca cerca un incapace da insultare può mettersi allo specchio”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.