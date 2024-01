Parco Archeologico Paestum, Iannone: successo grazie all'attenzione del governo "Il ministro Sangiuliano l'ha testimoniato con tre visite"

“L’oltre mezzo milione di visitatori per il Parco Archeologico di Paestum e di Velia comunicato dalla Direttrice è un grande successo ascrivibile all’attenzione del Ministero della Cultura. Il Ministro Sangiuliano ha dimostrato grande attenzione testimoniandola con ben tre venute, due a Paestum e una a Velia, in circa un anno. Tutte visite che non sono state passerelle ma impegni concreti per una piena valorizzazione di questi attrattori culturali unici al mondo. Insieme al Vice Ministro Cirielli e a tutti i Dirigenti di Fratelli d’Italia della provincia di Salerno saluto con grande soddisfazione questi risultati raggiunti.

Siamo pronti a sostenere nuovi investimenti. La cultura è un’opera morale e con orgoglio la poniamo al centro dell’agenda politica dello sviluppo del territorio, in particolare quello della parte sud della nostra provincia. Mentre gli altri blaterano pur governando da anni la Regione, la Provincia e i Comuni, il Governo Meloni dimostra interesse e capacità di realizzazione. Alla Direttrice D’Angelo e ai dipendenti tutti del Parco Archeologico va ogni ringraziamento ed ogni sprone al lavoro straordinario che c’è da fare”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.