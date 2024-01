Salerno, Forza Italia lancia la scuola di formazione: prima tappa il 13 gennaio Il progetto è stato promosso dal coordinatore cittadino Giuseppe Fauceglia

Il professor Giuseppe Fauceglia, coordinatore cittadino di Forza Italia Salerno, è entusiasta dell’inaugurazione della scuola di formazione da lui ideata che sarà ospitata dalla Federcepi Costruzioni, associazione di imprenditori edili guidata dal Antonio Lombardi e sita in via Galloppo 15 a Salerno, a partire dal 13 gennaio alle 10. Si inizierà con una breve conferenza stampa, alla presenza delle più autorevoli personalità di Forza Italia, per poi proseguire con la prima lezione.

“Un 2024 all’insegna dei grandi progetti e della formazione, basilare per la costruzione di profili politici in grado di partecipare in maniera proficua alle sfide elettorali che ci attendono: ecco perché ho voluto fortemente ed ho collaborato alla realizzazione di una scuola di formazione cittadina che avesse temi e relatori autorevolissimi. Ho deciso di iniziare con l’amico Massimo Corsale, che ci relazionerà sulle radici cristiane dell’Europa: un tema caro all’indimenticabile Presidente Silvio Berlusconi, che ne parló in maniera esemplare in un’intervista di qualche anno fa realizzata da Il Giornale”.

Entusiasti del proegtto anche il vice coordinatore regionale Vicario in Campania di Forza Italia Giovani e coordinatore provinciale Pietro Costabile e il coordinatore cittadino Antonio Trezza: “La formazione è alla base del nostro impegno come movimento giovanile salernitano già da tempo, ed il contributo di Forza Italia Salerno e del suo coordinatore prof. Fauceglia sarà determinante per offrire ai nostri giovani una visione completa e costruttiva della politica e dei temi che la rappresentano maggiormente. Tra i vari grandi temi affrontati uno spazio importante sarà offerto all’Europa e alle politiche europee, centrali in questo 2024 in vista delle elezioni di giugno, argomento caro al Presidente Berlusconi e a Forza Italia, partito europeista per definizione e parte della grande famiglia del Partito Popolare Europeo. Appuntamento per sabato 13, per conoscere il nostro programma didattico e per ascoltare il professor Corsale”.