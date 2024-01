Iannone: "I De Luca dovrebbero scusarsi invece che fare le pulci a Fitto" "Non gli crede più nessuno"

“La famiglia De Luca passa il tempo tra bugie e scampagnate. Crociate personali pagate dai cittadini al posto di governare. De Luca senior è un disco rotto che ripete bugie sperando che diventino verità. Non gli crede più nessuno perché il suo problema non è di risorse ma di capacità con un fallimento certificato in sanità, trasposti pubblici, sviluppo economico, promozione del territorio e mancanza di investimenti in cultura.

De Luca junior gli fa eco dalle scampagnate insieme a personale del comitato elettorale di famiglia a guida di istituzioni come le ASI. La scampagnata del giorno è all’aeroporto di Salerno dove non dovrebbero avere neanche il coraggio di mettere piedi. Dopo 27 inaugurazioni senza conseguenze dovrebbero solo chiedere scusa degli anni persi e invece vanno a fare le pulci a Fitto che fa il Ministro da un solo anno. La ZES unica è la vera rivoluzione per il Sud, parole e musica del Governatore De Luca prima che il Governo Meloni la facesse davvero”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.