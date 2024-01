Cresce il Movimento 5 Stelle nel Salernitano, novità ad Eboli e Vallo Nella Piana del Sele inaugurato lo "Spazio 5 Stelle"

E' stato inaugurato ad Eboli il nuovo 'Spazio 5 Stelle'. Uno spazio aperto ad associazioni e cittadini che, nelle intenzioni dei pentastellati, dovrà servire a costruire una rete capillare di forze civiche, sociali e politiche. “Un luogo aperto a tutti, inclusivo per chi vuole dare il proprio contributo, portare idee e renderle utili alla comunità, per dare voce a quelli che non ce l’hanno e/o contribuire attivamente e fare parte dello sviluppo di questa forza politica progressista in maniera attiva e non sentirsi impotente, lamentandosi solamente dal balcone e in particolare a tutti quelli che si lamentano inutilmente facendo il gioco della politica non troppo trasparente", spiegano Virginia Villani, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno e il rappresentante del gruppo locale di Eboli, Erasmo Venosi. "Un luogo in cui promuovere incontri, dibattiti, confronti, eventi, formazione e informazione; senza trascurare le piazze e i mercati. Che saranno sempre il cuore pulsante dell’attività politica Movimento 5 Stelle".

I pentastellati, tra l'altro, ieri hanno dato ufficialmente vita al gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania. Si tratta di un passaggio cruciale per la riorganizzazione del partito che, spiegano gli attivisti, "punta a rafforzare ancora di più la sua presenza sui territori e a favorire concretamente l‘idea di cittadinanza attiva". Durante la prima riunione sono stati completati gli adempimenti ed è stato eletto come rappresentante del gruppo Alessandro Maiese.

"Un passaggio molto importante per una partecipazione sempre maggiore dei territori alle proposte del Movimento 5 Stelle nei Comuni che fanno parte del gruppo territoriale neocostituito", afferma Alessandro Maiese.

"I gruppi territoriali saranno le nostre comunità-laboratorio aperte a tutti, aderenti e simpatizzanti, che permetteranno alle decine di persone recentemente avvicinatesi al M5S di diventare parte attiva della realtà civica di cui fanno parte", commenta il senatore del Movimento 5 stelle Francesco Castiello.

"Nuovi arrivi e attivisti storici animati dalla volontà di contribuire al benessere del proprio territorio, condividendo i valori e gli intenti tracciati da Giuseppe Conte prima da premier, poi da capo politico. Ci aspettano momenti cruciali, e saremo pronti a rilanciare le nostre proposte", conclude l'assessore del Comune di Vallo della Lucania, Iolanda Molinaro.

“Anche a Vallo della Lucania ho visto un grande entusiasmo per l’entrata in funzione dei nostri nuovi organismi territoriali al quale sarà affidato il compito di migliorare la nostra organizzazione, ma anche la gestione delle proposte e delle istanze locali. Abbiamo tenuto fede ai nostri principi e non ci siamo uniformati ai partiti tradizionali. Siamo ancora l’unica forza politica che consente ad attivisti e cittadini di contribuire al cambiamento del Paese. Auguro, quindi, buon lavoro al neo-rappresentante eletto e a tutto il gruppo territoriale di Vallo della Lucania", conclude Villani-.