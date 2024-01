Femminicidio Agropoli, Anna Bilotti: "Combattere questa piaga sociale" "Sono sconvolta e addolorata, un dovere per le istituzioni lavorare insieme"

"Sono profondamente sconvolta e addolorata per la tragica notizia che ci giunge da Agropoli. L’ennesimo femminicidio a cui siamo costretti ad assistere rappresenta un monito che ci fa capire la gravità del problema della violenza nei confronti delle donne nel nostro Paese". È quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.



"Ogni storia come quella di Annalisa Rizzo, una donna il cui diritto a vivere una vita sicura e serena è stato tragicamente negato, deve rafforzare la nostra determinazione nel combattere contro questa piaga sociale" sottolinea la senatrice, che aggiunge: "È un dovere imperativo per lo Stato, per le istituzioni e per l'intera società civile lavorare insieme per creare un ambiente in cui ogni donna si senta sicura, sia in casa che fuori. Rinnovo il mio impegno, come componente della Commissione parlamentare sul femminicidio, a lavorare incessantemente per migliorare le leggi e le misure di protezione per le donne. È fondamentale garantire che i servizi di supporto siano accessibili ed efficaci, e che ci sia una maggiore sensibilizzazione pubblica su questi temi".