Vertenza Fos, Iannone: "De Luca jr non ha fatto niente quando era al Governo" Affondo del parlamentare di Fratelli d'Italia: "Inutile ora attaccare il Governo Meloni"

“Chi ha creato il disastro con il Governo dei migliori ora vorrebbe anche strumentalizzare la vertenza contro il Governo Meloni. Ci sarebbe da ridere se queste macchiette non si consumassero sulla pelle di lavoratori che sono vittima proprio delle mancate politiche di protezione da parte dei Governi a trazione Pd delle produzioni di fibra d’eccellenza". Lo ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, Parlamentare di Fratelli d’Italia della provincia di Salerno, parlando della vertenza Fos.

"Emendamenti, consigli comunali monotematici, richieste di incontro in Prefettura che non abbiamo visto quando altre Nazioni proteggevano queste produzioni mentre l’Italia dei Governi sostenuti da De Luca junior lasciavano invadere il mercato dalla fibra indiana e coreana fino a far rimanere realtà come la Prysmian senza commesse. Ora chi è stato il problema vorrebbe far credere di essere la soluzione ma si tratta solo di fuffa e fumo a manovella pensando di strumentalizzare, con l’aiuto di masaniello locali che nessun aiuto concreto possono dare ma ci vogliono far sopra politica. I lavoratori sanno bene che il nuovo Governo ha all’attenzione la situazione della Fos perché ci siamo subito impegnati per cercare di salvare il salvabile già con il Decreto Ilva del dicembre 2022 e poi facendo istituire, dopo mio incontro riservato a Battipaglia con le sigle sindacali della FOS, il tavolo di crisi presso il Ministero grazie al filo diretto con il Ministro Urso sempre operativo e competente. Di pagliacci e pagliacciate non c’è nessun bisogno e chi non è stato capace di fare nulla quando è stato al governo figuriamoci se ne è capace ora che è all’opposizione. Chi da Santo non ha fatto miracoli figuriamoci se da pero fa le pere”.