Due anni fa la morte del senatore Enzo Fasano: Salerno gli rende omaggio Gasparri: ci manca la sua saggezza e il suo equilibrio, Forza italia lo ricorderà a dovere

"Sabato parteciperò a Salerno alla messa che sarà celebrata per ricordare i due anni dalla scomparsa dell'onorevole Enzo Fasano che ricorrono oggi. Domenica, presiedendo il congresso di Salerno, avrò modo di ricordarlo di fronte agli iscritti ed ai militanti di Forza Italia, che lo hanno apprezzato e ne hanno seguito l'esempio di impegno costante e generoso".Così, in una nota, il capogruppo in Senato, Maurizio Gasparri.

"Enzo Fasano ci manca tanto. Ci mancano la sua saggezza, il suo equilibrio, la sua capacità di affrontare con calma anche situazioni complesse e di ritrovare sempre le soluzioni migliori. Lo ricorderemo con grande rimpianto ma anche con la gioia di avere condiviso con lui un lungo percorso di vita e di avere imparato tanto da un uomo saggio e giusto, il cui esempio resta scolpito nella nostra mente e nel nostro cuore", conclude l'esponente di Forza Italia