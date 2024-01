Aggressione carcere di Salerno, Vietri: "Governo impegnato per la sicurezza" L'esponente di Fdi: "Trovate risorse per 5mila nuovi allievi agenti di Polizia Penitenziaria"

"Esprimo la mia solidarietà all'agente della Polizia Penitenziaria aggredito ieri sera, nel carcere di Salerno, da un detenuto armato di coltello. A lui vanno gli auguri di pronta guarigione per le ferite riportate e il plauso per essere riuscito a mantenere l'ordine nonostante la ribellione da parte di alcuni carcerati che rifiutavano di accettare l'arrivo del nuovo detenuto". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri, che sottolinea: "Il carcere di Salerno è all'attenzione del Governo Meloni che, fin dal suo insediamento, sta lavorando per contrastare la carenza di organico dei poliziotti penitenziari ed incrementare la sicurezza attraverso l'acquisto massiccio di strumenti utili alla tutela degli agenti (dagli scudi ai kit antisommossa, ai guanti antitaglio operativi ecc). Il Governo, in particolare, grazie al tenace impegno del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, in un anno ha trovato risorse per più di 5mila nuovi allievi agenti di Polizia Penitenziaria. Per quanto riguarda la Campania sono arrivati, per il momento, già 135 allievi del 181esimo corso di cui 10 proprio a Salerno. Ovviamente, siamo solo all'inizio. Si tratta di primi passi in avanti rispetto all'inerzia dei governi di sinistra del passato. E, come Fratelli d'Italia, non intendiamo abbassare la guardia" conclude Vietri.