Autonomia Differenziata, Vietri (FdI): "Smaschererà i fallimenti di De Luca" "L'ultimo che può dare lezioni al Governo Meloni su come si difende il Sud"

"Se c'è qualcuno che ha tradito i cittadini della Campania è proprio De Luca. L'ultimo che può dare lezioni al Governo Meloni su come si difende il Sud, visti i disastri provocati nella sua Regione". Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali rispondendo alle dichiarazioni del governatore della Campania sull'Autonomia Differenziata. "Con la riforma, che tra l'altro non è stata ancora approvata dal Parlamento, verranno introdotti i livelli essenziali delle prestazioni, che sono il vero elemento di coesione, e saranno rafforzate le competenze di quelle Regioni che sanno spendere meglio i finanziamenti. E questo può rappresentare una grande opportunità anche per il Mezzogiorno. Per questo – aggiunge Vietri - non stupisce che chi, come De Luca, si schiera pregiudizialmente contro l'Autonomia Differenziata, in questi anni non è riuscito ad investire miliardi di fondi europei. La riforma, che non mette assolutamente in discussione l'unità nazionale, servirà quindi ad evidenziare i fallimenti di quei "politici" che concentrano i loro sforzi nell' attaccare l'operato degli altri per avere un po' di visibilità in quanto, ormai, la loro carriera è sul viale del tramonto e non vogliono accettarlo" conclude Vietri.