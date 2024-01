Vigili di Salerno pagati come dirigenti, Corte dei conti condanna De Luca La sentenza dei magistrati contabili: il governatore dovrà risarcire 100mila euro

Danno erariale da 100mila euro, che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dovrà risarcire a Palazzo Santa Lucia. E' quanto deciso dalla I Sezione centrale d'appello della Corte dei Conti a proposito della nomina in segreteria di quattro vigili urbani in servizio presso il Comune di Salerno.

Gli agenti sono stati inquadrati come dirigenti pur svolgendo mansioni d'autista. Inizialmente distaccati in posizione "di comando" presso la Regione e poi contrattualizzati come "responsabili di segreteria", alla diretta dipendenza di De Luca.

Come ricostruito dai magistrati contabili, ai quattro agenti è stato corrisposto uno stipendio da dirigenti pur svolgendo esclusivamente funzioni di autista del governatore. Le indagini sono state condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziario della guardia di finanza di Napoli.