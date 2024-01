Forza Italia, Celano coordinatore: parte il nuovo corso in provincia di Salerno Ecco tutti i componenti del direttivo provinciale

Roberto Celano è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno. Il già capogruppo in Consiglio comunale a Salerno, è stato eletto per acclamazione durante il congresso provinciale che si è celebrato oggi in città. A presiedere i lavori c'erano - tra gli altri - il coordinatore regionale degli azzurri Fulvio Martusciello e il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri. "Continuerò ad essere un militante tra i militanti", ha commentato Celano dopo l'elezione. "Sono orgoglioso di guidare da oggi, da coordinatore provinciale, una grande classe dirigente, una splendida comunità di amici. Insieme costruiremo un grande partito capace di restituire speranze alla nostra provincia ed alla regione. Grazie a tutti gli amici che contribuiranno a realizzare un grande sogno".

Sempre per acclamazione è stato eletto presidente provinciale di Forza Italia, Pasquale Aliberti. "Un riconoscimento che mi rende orgoglioso e per il quale ringrazio Fulvio Martusciello, con il quale ho condiviso 30 anni di battaglie politiche in Forza Italia. 30 anni durante i quali abbiamo avuto la possibilità e la capacità di incontrarci e anche scontrarci in maniera sempre democratica, senza mai voltare le spalle ai valori del partito che portiamo nel cuore, Forza Italia. È questa la direzione giusta di una squadra: il confronto. Per avere un direzione unica, una prospettiva politica comune da seguire", ha commentato il sindaco di Scafati. "Un grande in bocca al lupo al nuovo coordinatore provinciale, Roberto Celano e a tutti i membri del coordinamento e ai delegati al congresso. Forza Italia è da 30 anni la mia casa politica, sono fiero di un partito che valorizza gli uomini migliori, amministratori capaci che tanto hanno da dare alla nostra terra".



Membri del coordinamento provinciale Forza Italia Salerno

Vittorio Acocella

Costabile Nicoletti

Giovanni Romano

Michele Cuozzo

Alessandro Carrazza

Mario Colucci

Aniello Buonaiuto

Livio Falciano

Diego Chirico

Davide Scermino

Giovanni Zarrillo

Clara Sesso

Anna Di Motta

Valentina Cartolano

Gilda Tranzillo

Teresa Formisano

Domenico Sellitto

Cosimina D'Alessandro

Angela La Monica

Giuseppe Villani

Sonia Senatore

Ferdinando Morra

Franco Sica

Carmine Cardone

Rossella Sessa

Carmine Leo

Raffaele Gambardella

Michele Adinolfi

Raffaele Parlato



Delegati al congresso nazionale FORZA ITALIA SALERNO :



Guido Milanese

Ernesto Sica

Giuseppe Fauceglia

Rossella Sessa

Nobile Di Leo

Gianfranco Ferro

Felice Romano

Pietro Costabile

Pino Palmieri

Romano Ciccone

Costabile Spinelli

Giuseppe Ruberto

Luigi Romano

Gianluigi Di Leo

Italo Canzolino

Giuseppe Norma

Menico Scala

Alessandro Mucciolo

Walter Mancuso

Mario Capo

Fabio Vicinanza

Fulvio Mormile

Antonio Trezza

Virna Bello

ESECUTIVO PROVINCIALE FORZA ITALIA SALERNO :

Vice coordinatore vicario RESPONSABILE ADESIONI: Francesco Pastore

Vice coordinatore RESPONSABILE ENTI LOCALI: Francesco Marrazzo

Vice coordinatore RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE: Fulvio Mormile

Vice coordinatore RESPONSABILE COMUNICAZIONE E PROPAGANDA: Francesco Della Rocca

Vice coordinatore RESPONSABILE DIPARTIMENTI: Giuseppe Ruberto

Vice coordinatore RESPONSABILE FORMAZIONE: Martino Melchionda



Responsabili dipartimenti:

DIPARTIMENTO SANITA': Vincenzo Sica

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E ZOOTECNIA: Roberto Voza

DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE: Enrico Polacco