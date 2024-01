Nuovo Ruggi, Iannone (Fdi): una figuraccia annunciata lo stop alla nuova gara "De Luca è un mossiere assolutamente incapace"

“Il vicegovernatore Bonavitacola aveva parlato di “piccolo incidente di percorso” all’indomani del naufragio della originaria gara. Quando si dice che gli eufemismi vengono in soccorso. La verità è che oltre a mancare di capacità si manca di senso del ridicolo. De Luca aveva detto che i lavori sarebbero iniziati nel luglio del 2023 e invece siamo ormai a febbraio 2024 e stiamo ancora alla linea di partenza. Per dirla con il palio di Siena, De Luca è un mossiere assolutamente incapace e a farne le spese come sempre sono i cittadini. Meriterebbe un altro intervento sanzionatorio della Corte dei Conti”. Lo ha dichiarato il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.