Salerno, dopo l'addio ai meloniani Mimmo Ventura aderisce a Forza Italia Derby nel centrodestra cittadino: "Apprezzo la visione di Martusciello"

"E' con grande entusiasmo e determinazione che annuncio la mia decisione di chiedere di aderire a Forza Italia, un partito che ha dimostrato di avere a cuore la città di Salerno e di perseguire valori quali democrazia, partecipazione e meritocrazia. Il motivo principale di questa scelta è l'incontro con l'onorevole Fulvio Martusciello, un politico che si è distinto per il suo impegno e la sua dedizione per il bene comune. Durante un lungo confronto, ho potuto apprezzare la sua visione per la città e la sua volontà di realizzare un cambiamento positivo". Così, in una nota, il consigliere Domenico Ventura annuncia l'avvio della sua nuova avventura politica.

Una decisione che arriva dopo la rottura - non senza strascichi polemici - con Fratelli d'Italia. Ora, si apre un altro capitolo, che segna anche un "derby" nel centrodestra salernitano.

"La recente partecipazione al congresso di Forza Italia a Salerno ha confermato la presenza di quei princìpi democratici, di partecipazione attiva e di meritocrazia che spesso mancano in altri contesti politici. È evidente che Forza Italia si impegna per creare un ambiente politico in cui ogni voce conta e in cui le decisioni sono prese in modo trasparente e responsabile - argomenta Ventura -. Con questa adesione, intendo continuare le mie battaglie politiche, contribuendo al progresso della città di Salerno e partecipando attivamente al percorso del partito. La mia richiesta di adesione è stata consegnata nelle mani del coordinatore regionale, Fulvio Martusciello, a cui metto a disposizione non solo la mia esperienza, ma anche il sostegno dei miei amici e dei miei elettori. Sono convinto che, insieme a Forza Italia e guidati dalla leadership di persone come Martusciello, possiamo raggiungere importanti traguardi e obiettivi elettorali che porteranno benefici tangibili alla nostra comunità. Ringrazio Forza Italia per l'accoglienza e sono impaziente di iniziare questa nuova fase del mio impegno politico. Stimo il professore Fauceglia, coordinatore cittadino di Forza Italia Salerno, e mi ritrovo in linea con i nuovi vertici del partito salernitano", conclude Ventura.