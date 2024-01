Stop treni Nocera - Salerno, Iannone: "Presentata interrogazione parlamentare" Disagi per i tanti pendolari e studenti

Il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania, ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito ai disagi, in particolare per studenti e lavoratori pendolari, arrecati dalla sospensione dei treni sulla tratta Nocera-Salerno, via Cava de’ Tirreni, che perdura dal 20 gennaio scorso a causa di una frana e di un palazzo pericolante in prossimità dei binari.

“La società Rfi ha prontamente organizzato dei pullman sostitutivi ma il trasporto su gomma nella tratta Nocera-Salerno (passando per Cava de’ Tirreni) per molti pendolari implica e sta implicando un allungamento dei tempi di attesa (alla fermata dei bus) e soprattutto quelli di percorrenza (dovuti a traffico e limiti di velocità) che un treno che sia regionale o metropolitano non ha”, specifica Iannone nella sua interrogazione a risposta scritta. Per questo motivo, il commissario regionale di FdI chiede al ministro dei Trasporti “se è a conoscenza dei fatti esposti in premessa che molti disagi stanno arrecando, in particolare a studenti e lavoratori pendolari; se intenda intervenire affinché Rfi chiarisca i tempi e soprattutto i modi per la riapertura della tratta Nocera Inferiore-Salerno (via Cava)”.