Senatrice Bilotti: "Mio l'appello di Gubitosi, governo sblocchi i fondi" "Il Giffoni Film Festival è un motore di crescita per la nostra comunità"

"Come Senatrice e orgogliosa cittadina di Giffoni Valle Piana, nonché ex giurata del Giffoni Film Festival, voglio sottolineare l'importanza cruciale di garantire il sostegno finanziario a uno degli eventi culturali più significativi del nostro paese. Il Giffoni non è solo un punto di riferimento per la cultura e l'innovazione giovanile a livello internazionale, ma rappresenta anche un motore di sviluppo e crescita per la nostra comunità. In un momento di incertezza economica, è essenziale garantire che i fondi necessari siano resi disponibili per assicurare che il festival possa continuare a offrire opportunità uniche ai giovani, promuovendo al contempo la cultura e il talento italiano nel mondo. Faccio mio l'appello del direttore Claudio Gubitosi e chiedo al Governo ed al Ministero della Cultura di intervenire affinché riconoscano l'importanza di sbloccare immediatamente i fondi per il Giffoni Film Festival. Come rappresentante di questa magnifica realtà, mi impegno a fare tutto il possibile per assicurare che il festival non solo sopravviva ma continui a fiorire, per il bene della nostra cultura, dei nostri giovani e del futuro dell'Italia".