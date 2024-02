Autonomia: polemiche per la presenza dei vertici Pd al convegno con Alfieri C'era anche l'ex ministro Andrea Orlando

Smorzate le polemiche delle ultime ore sulla presenza dei vertici del Pd ad un incontro in Provincia sull'Autonomia Differenziata, organizzato dall'Associazione Cittadino Sudd, con i saluti affidati al presidente Franco Alfieri, attualmente indagato per presunta corruzione sugli appalti. L'ex ministro Andrea Orlando, ha presenziato all'evento, dicendosi “non influenzabile dalle notizie riportate dagli organi di stampa” che volevano in forse la sua partecipazione. Lo stesso Alfieri ha ribadito la sua tranquillità sulle vicende giudiziarie che lo riguardano dicendosi “sereno”.

All'incontro hanno preso parte anche la consigliera regionale Pd Bruna Fiola, il segretario nazionale Psi Vincenzo Maraio, i parlamentari del Pd Marco Sarracino e Piero De Luca. Quest'ultimo ha annunciato una mobilitazione importante contro l'autonomia differenziata che "rischierebbe di acuire ancora più profondamente le differenze tra nord e sud del paese con conseguenze drammatiche per il Mezzogiorno, un progetto che inizia già a produrre danni" ha precisato De Luca.