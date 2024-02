Salerno, i giovani di Forza Italia si riorganizzano e lanciano nuove sfide Eboli ha ospitato l'assemblea provinciale di Forza Italia Giovani Salerno

Prosegue il percorso di riorganizzazione di Forza Italia in provincia di Salerno. Dopo il congresso provinciale, celebrato domenica scorsa e nel quale è stato eletto coordinatore Roberto Celano, questa mattina ad Eboli si è riunita l'assemblea provinciale di Forza Italia Giovani Salerno. Un momento di dialogo e di confronto per tutti i giovani dirigenti e che ha visto la partecipazione anche del coordinatore regionale Fulvio Martusciello e del leader provinciale Roberto Celano, oltre che dell'eurodeputata Isabella Adinolfi.

A presiedere i lavori è stato Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario in Campania e coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno. "E' un momento importante, riassuntivo per le attività svolte nel corso del 2023 e di programmazione per tutti gli impegni del 2024, anno importante per il nostro impegno politico visto anche il prossimo appuntamento elettorale di giugno, con le elezioni europee che vedranno candidati gli europarlamentari uscenti della nostra regione: il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo e Isabella Adinolfi. Il movimento giovanile è consapevole dell'importanza che avranno i prossimi mesi e parteciperà attivamente alla campagna elettorale, sostenendo il partito e l'idea europeista che da sempre ci contraddistingue".

Nel corso della mattinata, inoltre, sono state ufficializzate le nomine di Fabio Percopo come coordinatore cittadino di Eboli unitamente al suo nuovo direttivo cittadino, di Antonio Belardo come coordinatore cittadino di Bellizzi e di Francesco Maria Bufano come coordinatore cittadino di Battipaglia. "E' il segno di un grande radicamento sul territorio, con l'attivazione definitiva di un'area Piana del Sele guidata egregiamente da Alessandro Mucciolo, e un ringraziamento particolare è anche per Giuseppe Norma, capogruppo al consiglio comunale di Eboli, che insieme con Alessandro si è tanto prodigato per quest'assemblea e per lo sviluppo di Forza Italia nei suoi territori", ha concluso Costabile.