Made in Italy, Iannone: "Le ripicche di De Luca le pagano gli studenti" "Finalmente la Regione ha espresso la sua approvazione"

“Finalmente la Regione Campania si è convinta ad esprimere la sua approvazione per l’attivazione dei licei del Made in Italy. Incredibilmente era un’unica Regione a non aver dato l’assenso all’attivazione di questa opportunità messa in campo dal Governo Meloni, proprio la Regione con più bisogno formativo, con maggiori possibilità di espressione e con il maggior numero di scuole che ne avevano fatto richiesta. Una vergognosa ripicca politica di De Luca consumata in danno agli studenti e alle scuole campane. Il Governatore e il suo Assessore si sono ravveduti ma per il loro atteggiamento resta un disagio: gli studenti avranno un tempo limitatissimo, cioè fino a sabato prossimo, per scegliere questo indirizzo. De Luca e i suoi sono l’esatto esempio di cosa non dovrebbe fare la politica soprattutto quando è Istituzione: combattere guerre personali il cui conto viene pagato dai cittadini, in questo caso i giovani”. Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.