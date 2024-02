Elezioni in Azerbaigian, la senatrice Bilotti come osservatrice Osce “Tali missioni rappresentano un pilastro fondamentale nel sostegno alla democrazia"

La senatrice salernitana del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti ha fatto parte della Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell’Osce chiamata ad osservare le elezioni anticipate del Presidente della Repubblica svoltesi in Azerbaigian il 7 febbraio.



Accolti dall'ambasciatore d'Italia in Azerbaigian, Claudio Taffuri, i parlamentari hanno seguito i briefing preparatori per la missione, organizzati dall'Osce a Baku, ed hanno osservato le elezioni nella capitale azera, a Sumgayit e nell'exclave di Nakhchivan.



“Tali missioni - spiega la senatrice - rappresentano un pilastro fondamentale nel sostegno alla democrazia e alla trasparenza a livello globale. La nostra presenza testimonia l’impegno dell’Osce nel promuovere i valori democratici e nel sostenere i processi che permettono alle società di esprimersi attraverso elezioni libere e giuste. Riaffermo l’importanza del dialogo continuo e della cooperazione tra l’Azerbaigian e la comunità internazionale per affrontare le sfide future e per sostenere il paese nel suo percorso di sviluppo democratico”.