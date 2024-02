Autonomia: P.De Luca, progetto secessionista, opposizione dura "Oggi a Roma una grande mobilitazione"

"Oggi a Roma, una grande mobilitazione popolare per ribadire la nostra forte e decisa opposizione ad un governo che sta distruggendo l'unità nazionale. Altro che patrioti! Bisogna sbloccare immediatamente le risorse Fsc per le Regioni e i cittadini del Sud. Ed è necessario fermare l'Autonomia differenziata secessionista, che produce un solo risultato: spaccare in due l'Italia". Così il deputato democratico, Piero De Luca. "Noi come Partito Democratico - aggiunge - metteremo in campo ogni azione possibile in Parlamento e nel Paese per evitare il rischio che la destra approvi un progetto devastante, che creerà cittadini di serie A e di serie B, minando servizi essenziali come scuola, sanità, assistenza, rendendo impossibile vivere al Sud nei prossimi anni. L'Italia intera può crescere davvero ed avere un ruolo decisivo a livello europeo ed internazionale solo se unita e coesa, non se spaccata in due".