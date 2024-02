Fratelli d’Italia,continua il tour del coordinatore Fabbricatore nel salernitano Prossime tappe Capaccio, Montecorvino Rovella e Palinuro

Continua il tour del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, nella provincia di Salerno per incontrare amministratori, iscritti e simpatizzanti del partito. Prossime tappe Capaccio Paestum (domenica 18 febbraio alle 19:00), Montecorvino Rovella (lunedì 19

febbraio alle 16:30) e Palinuro (lunedì 19 febbraio alle 19:00). “Il partito di Fratelli d’Italia – spiega Fabbricatore – pratica con costanza l’ascolto e il coinvolgimento per valutare proposte e prospettive politiche. Per noi è fondamentale il confronto. Sempre molto forte l’entusiasmo attorno al progetto del Vice Ministro Cirielli, del senatore Iannone e dell’onorevole Imma Vietri.”. “A noi sono chiari gli obiettivi – aggiunge Fabbricatore. Unità del centrodestra e contro quel sistema, perfettamente incarnato dal governatore campano, caratterizzato da incompetenza e incapacità. Purtroppo c’è chi ancora ipotizza inciuci con De Luca senza il minimo rispetto per tutti i sindaci, assessori e consiglieri che quotidianamente amministrano con competenza, passione e dedizione, ripudiando con fermezza la politica deluchiana”.