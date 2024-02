Democrazia e libertà, domani a Roma la manifestazione: Bicchielli aderisce Il deputato di Noi Moderati: "Ribadiremo l’importanza del sostegno all’Ucraina"

“Noi Moderati aderisce alla manifestazione convocata lunedì in Campidoglio per difendere dagli attacchi delle autocrazie i valori della democrazia, i principi di libertà e la difesa del pluralismo politico e culturale”. Lo ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati Pino Bicchielli annunciando la manifestazione in piazza. “Il dissenso in una democrazia matura è un elemento essenziale e la morte di Alexei Navalny è lì a ricordarcelo - ha aggiunto l’onorevole Bicchielli -. Saremo lì a ribadire l’importanza del sostegno all’Ucraina, democrazia aggredita ferocemente, che va supportata nella sua difesa della libertà e dell’autodeterminazione”.