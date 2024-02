Più vicina la Ztl in Costiera Amalfitana: ok dalla Commissione trasporti Approvato l'emendamento alla Camera della deputata Imma Vietri: "Bene così"

"E’ stato approvato, in Commissione Trasporti alla Camera, un mio emendamento al provvedimento in materia di ‘sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della Strada’, che prevede la possibilità di istituire la Ztl (Zona a traffico limitato) territoriale fuori dai centri abitati, per straordinarie e motivate esigenze connesse, in particolare, alla tutela di ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall’Unesco". Lo annuncia, in una nota, la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

"L’obiettivo principale è andare incontro agli enormi ed ormai atavici problemi di circolazione e viabilità che si riscontrano in tante località turistiche della nostra Nazione come, ad esempio, la Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno. Dal punto di vista amministrativo - sottolinea Vietri - sarà compito delle Regioni definire la perimetrazione e i criteri delle Zone a Traffico Limitato territoriali, verificando che l’istituzione della Ztl assicuri adeguate condizioni di circolazione e sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna ad essa. L’attivazione della Ztl sarà sottoposta al parere vincolante delle Prefetture. Per esigenze gravi o accertate necessità, inoltre, sarà possibile chiedere deroghe o permessi e l’accesso alla Ztl per le categorie autorizzate non sarà in ogni caso a titolo oneroso".

"Questo provvedimento - conclude Vietri - è la giusta risposta che Fratelli d'Italia dà alle tante richieste degli amministratori locali, che ogni giorno si trovano a dover affrontare disagi e problematiche legate alla viabilità, che troppo spesso provocano un incremento di incidenti mortali soprattutto nelle località turistiche".