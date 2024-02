Autonomia differenziata e Ztl Costiera Amalfitana, De Luca jr in campo Limitazioni al traffico solo per cinque mesi all'anno: "duello" con il centrodestra

"Ribadiamo l'impegno che dobbiamo mettere in campo, non solo in Parlamento ma anche nella società, per imporci ad una riforma di autonomia differenziata che la destra sta portando avanti e che avrebbe un impatto devastante sull'unità nazionale e sulla possibilità di poter vivere nel Mezzogiorno nei prossimi anni perché aumenterà le distanze nei servizi essenziali alle persone. Per questo continueremo a batterci con forza, sia in Parlamento ma anche con una grande mobilitazione popolare: non possiamo consentire di spaccare l'Italia. Dobbiamo ridurre le distanze, ricucire il Paese, investendo nel Mezzogiorno, invece di allontanarlo dal resto del Paese". A dirlo il deputato Piero De Luca, a margine della presentazione, a Palazzo di Città a Salerno, dell'Accademia politica Senatus, una scuola di formazione politica che ha come principale obiettivo quello di avvicinare giovani e non verso l'impegno civico e politico.

L'altro fronte aperto è quello della Ztl in Costiera Amalfitana che sembra in dirittura d'arrivo: "Ho presentato due proposte di legge, a maggio e novembre 2022. Sulla base di un confronto con gli amministratori locali, mi era stato chiesto un impegno in Parlamento che avevo concretizzato, appunto, con proposte chiare", ha spiegato l'esponente Dem.

"E' necessario rendere più equilibrata e sicura non solo la viabilità in Costiera Amalfitana ma in tutti i siti patrimonio Unesco. Sono molto contento e soddisfatto perché siamo riusciti ad approvare una mia proposta di legge. La paternità è chiara ma non è quello il tema - ha aggiunto De Luca, in risposta alle prese di posizione degli esponenti di centrodestra che avevano rivendicato il risultato -. L'importante è che abbiamo ottenuto un risultato decisivo per rendere più sicura la mobilità in un sito straordinario. Questo necessiterà ovviamente di un impegno della Regione che dovrà delimitare i criteri per poter realizzare le aree,sarà necessario un accordo vincolante della Prefettura e la Ztl non potrà superare i cinque mesi l'anno come periodo massimo stabilito. Oggi pomeriggio, per questo motivo, incontreremo tutti gli amministratori della Costiera Amalfitana, con i rappresentanti di Regione e Provincia per cominciare ad avviare il percorso che ci consenta di rendere più sicura la circolazione in quel territorio", conclude Piero De Luca.