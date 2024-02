Vietri (FdI): "De Luca inadeguato, trascura priorità della Campania" "Mancata una strategia di spesa"

"Il governatore De Luca è una sciagura per la regione Campania”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “Rivendica con il Governo i fondi di coesione ma, come reso noto anche oggi da un articolo del quotidiano Libero, si scopre che fino a ora nello spenderli non ha minimamente tenuto conto delle priorità della sua Regione. È evidente che nella sua azione è mancata totalmente una strategia di spesa che, invece, porterebbe grandi benefici alla Campania. Ed è assurdo che abbia anche il coraggio di urlare, insultare, sbeffeggiare. De Luca è diventato la parodia di se stesso. La nostra Campania, la mia Campania, merita di meglio" conclude Vietri.