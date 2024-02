Manifesti della Regione contro la Meloni: "Non è proprietà privata di De Luca" L'affondo del senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone

Ennesima polemica politica tra il senatore Antonio Iannone e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Nel mirino dell'esponente di Fratelli d'Italia alcuni manifesti istituzionali a firma di Palazzo Santa Lucia, nei quali si contesta l'operato del Governo nazionale. "Il governo Meloni tradisce il Sud", si legge nell'intestazione. Poi l'elenco: "Bloccati da un anno e mezzo i fondi per il Sud (Campania 6 miliardi); bloccati i fondi per la cultura; bloccati i fondi per le strade e i Campi Flegrei; Comuni avviati verso il dissesto".

La replica di Iannone: "De Luca usa la Regione come se fosse proprietà privata. Sono apparsi stamattina manifesti con logo della Regione contro il Governo. Per questa nuova volgarità istituzionale senza precedenti chi paga? Nelle tasche di quale concessionario finiscono i soldi dei cittadini? De Luca è stato già condannato dalla Corte dei Conti ma continua a pagarsi gli sfizi personali con la tasca del popolo", l'affondo del commissario regionale dei meloniani, Antonio Iannone.