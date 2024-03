Manifesti contro il governo con logo Regione, Bicchielli: sperpero di risorse "Mero spot elettorale, senza un fondo di verità"

“Il presidente De Luca continua con lo sperpero di fondi pubblici per una falsa e becera propaganda elettorale che ha come unico scopo quello di nascondere i suoi fallimenti e accusare gli altri”. Così il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati. “La Campania tappezzata di manifesti con il logo della Regione, una serie di illazioni contro il governo nazionale da mero spot elettorale, senza un fondo di verità – dice l’onorevole Bicchielli – De Luca non è stato in grado di gestire la cosa pubblica, di assicurare la sanità ai suoi concittadini, di lavorare seriamente nell’ottica di una riduzione delle liste d’attesa e ora cosa fa? Uno show in pubblica piazza contro il governo nazionale che sta lavorando nel rispetto del programma elettorale, sta portando a casa i risultati e sta assicurando al Paese autorevolezza e rispetto”.