Fondi Fsc, Vietri (FdI): "De Luca denuncia Fitto? Non risponde mai nel merito" "Nonostante il ruolo istituzionale dimentica di rappresentare tutti i cittadini campani"

“Ancora una volta De Luca non risponde nel merito e annuncia denunce contro tutti. E’ ormai alle battute finali”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia, Imma Vietri commentando la decisione del governatore della Campania di voler sporgere denuncia contro il Ministro Fitto e alcuni organi di stampa in merito alla vicenda dei Fondi Coesione e Sviluppo.

“Quando è in difficoltà l’unica strategia che sa adottare è quella degli insulti. Sono innumerevoli, infatti, gli attacchi personali contro il Presidente Meloni, il ministro Sangiuliano, e tutti i membri della compagine di governo definiti ‘disturbati mentali’, ‘conigli’, ‘farabutti’. Il suo delirio di onnipotenza - aggiunge Vietri - è preoccupante e non ha confini. Lo dimostra tutti i giorni con le sue azioni megalomani, come quella di tappezzare le città, a spese dei cittadini, con manifesti contro il Governo oppure di sporgere querele contro il Ministro Fitto e le testate giornalistiche. Il suo ego è talmente sproporzionato che dimentica, nonostante il ruolo istituzionale che ricopre, di rappresentare tutti i campani, i quali ogni giorno vengono messi alla mercé delle cronache nazionali a causa delle sue sceneggiate ridicole e volgari”, conclude Vietri.