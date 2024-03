Sicurezza a Scafati, Bicchielli fa visita alla tenenza dei carabinieri Il deputato di Noi Moderati: "Stiamo lavorando per garantire aforze dell’ordine mezzi efficienti"

L’onorevole Pino Bicchielli, vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, membro delle commissioni Difesa e antimafia questa mattina ha fatto visita alla tenenza dei carabinieri di Scafati, accolto dal comandante Vincenzo Esposito e dal vice comandante del reparto territoriale di Nocera Inferiore, Giovanni Cappa. Un’occasione per ribadire la vicinanza dello Stato alle forze dell’ordine ed esprimere ringraziamenti per il grande impegno sul territorio e le attività portate avanti fino ad ora nonostante le tante difficoltà, oltre per complimentarsi per le ultime attività portate a termine. “Sono qui per ribadire il forte sostegno dello Stato alle forze dell’ordine, per esprimere il mio sincero ringraziamento per il vostro impegno sul territorio - ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati Bicchielli -. Stiamo lavorando per garantire alle forze dell’ordine mezzi efficienti ma fondamentale resta anche la digitalizzazione su cui è necessario puntare oggi. Un impegno concreto che porteremo avanti, come fatto fin dal primo giorno”.