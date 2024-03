Maria Carmela Calabrese guiderà il coordinamento femminile di Noi Moderati La nuova responsabile regionale è originaria della provincia di Salerno

Maria Carmela Calabrese responsabile regionale coordinamento donna Noi Moderati Campania. Nata a Salerno, mamma di due figli, vive in campagna con la sua famiglia; imprenditrice e manager di un'azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di olio extravergine di oliva situata nel Cilento, affermata nel panorama nazionale e internazionale grazie alla sua costante attenzione per la qualità, l’innovazione e la sostenibilità.

«Promuovo la crescita aziendale, la redditività, la formazione e la soddisfazione delle parti interessate, contribuendo così al successo a lungo termine dell'azienda. Come HR manager, guido anche le pubbliche relazioni e le risorse umane, sviluppando e ispirando il team per eccellere nei propri ruoli – racconta la Calabrese -. Predispongo progetti per valorizzare la leadership femminile, la diversità e l’inclusione. Con una forte attenzione all'etica aziendale e alla responsabilità sociale, mi impegno a creare un ambiente aziendale socialmente responsabile, grazie alla mia formazione accademica. Appassionata di psicologia, mi definisco dinamica e intraprendente, con una solida formazione in gestione d'impresa, analizzo i bisogni aziendali, puntando a sviluppare soluzioni strategiche e sostenibili. Mi distinguo per la mia salda leadership, contribuendo al progresso e rappresentando efficacemente i diritti delle donne.

Con onore e responsabilità prendo oggi parte a questa istituzione, assumendo l'incarico di promozione e difesa delle donne. Le donne sono pilastri fondamentali della nostra società, il loro contributo in ogni settore è significativo e imprescindibile. Tuttavia, ancora oggi, si trovano ad affrontare sfide e disparità che ne limitano il pieno potenziale. Il mio lavoro sarà costante nel garantire pari opportunità, retribuzione equa, accesso all'istruzione e alla salute senza discriminazioni di genere».

L’obiettivo del coordinamento donne è lanciare politiche che favoriscano la conciliazione tra lavoro e famiglia, sostenendo l'uguaglianza di genere anche nei ruoli di cura. «Riconosco l'importanza di coinvolgere le donne nei processi decisionali a tutti i livelli. Il mio obiettivo è di promuovere la loro partecipazione, anche politica, e di fare in modo che le loro voci siano ascoltate e rispettate. Solo attraverso la presa di consapevolezza e la collaborazione potremo costruire una società in cui ogni donna si senta tutelata, riconosciuta e valorizzata – aggiunge Maria Carmela Calabrese -. Insieme affronteremo le sfide, abbracceremo l'uguaglianza e lavoreremo per un futuro in cui ogni donna abbia la possibilità di realizzarsi. Ringraziandovi per la fiducia riposta in me, sono pronta a dedicarmi con passione a questa nobile causa».

Soddisfatto il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e commissario regionale del partito, l’onorevole Pino Bicchielli: «Noi Moderati ha, anche in Campania, il coordinamento donne che sarà guidata da una imprenditrice, un valore aggiunto per noi moderati per il territorio campano e per la provincia di Salerno. Auguro a Maria Carmela Calabrese un proficui lavoro affinchè anche sui territori si attui la politica che porta avanti Noi Moderati a livello nazionale».