Alternativa popolare, il movimento di Bandecchi anche a Salerno Cerciello, coordinatore provinciale: in campo per Europee e amministrative

Anche Salerno darà il suo contributo alla corsa di Alternativa popolare, il movimento fondato dal sindaco di Terni Stefano Bandecchi. Il coordinatore provinciale è Luigi Cerciello.

"Ottima questa iniziativa che dimostra non solo la determinazione di Stefano Bandeccchi nel portare avanti il suo progetto politico, ma anche quanto sia importante per lui il contatto diretto con la gente, l’ascolto della loro voce sulle vere questioni che interessano i cittadini e che devono essere risolte – prosegue Cerciello -. Il suo sarà un vero e proprio viaggio in camper lungo lo Stivale per incontrare gli italiani e parlare alla gente, conoscere le varie realtà del Paese ed illustrare anche che tipo di politica Alternativa Popolare intende attuare per rilanciare l’Italia e le vite degli italiani".

L'esponente politico farà tappa anche in città: "Oer Bandecchi ed i dirigenti nazionali di Alternativa Popolare Salerno e la sua provincia sono importantissime, in più occasioni gli ho riferito le condizioni disastrose in cui ci troviamo con una città capoluogo che affonda ogni giorno di più nei debiti, incapace di assolvere anche alla semplice pulizia delle strade e con i giovani costretti a racimolare lavoretti saltuari mal pagati; per non parlare poi della sanità da terzo mondo con pronto soccorso (ditelo a De Luca che si scrive Pronto Soccorso e non Pronto Soccorsi) affollati e sotto organico e reparti privi di medici ed attrezzature funzionanti", spiega Cerciello.

Alternativa popolare vuole scendere in campo anche alle amministrative: "Il modello da seguire è quello di Terni dove Bandecchi, da sindaco, ha rivoluzionato la città dandole nuova vita e nuova luce; in meno di un anno i suoi interventi urbanistici e manutentivi e le sue iniziative per rivitalizzare il commercio ed il turismo locale come la festa di S. Valentino si sono rivelate vincenti tanto che persino le tv nazionali, notoriamente non particolarmente gentili con Bandecchi, hanno mostrato l’ottimo risultato conseguito", conclude il coordinatore provinciale.