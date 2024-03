Codice della strada, Piero De Luca: "Approvata Ztl per Costiera Amalfitana" Il deputato salernitano: "Recepito il mio emendamento, ora rendiamo la Divina più sicura"

“E’ stato approvato oggi alla Camera il nuovo codice della strada con norme estremamente discutibili e pericolose. Sono soddisfatto solo per la norma che recepisce il mio emendamento sulla possibilità di istituire una Ztl anche in Costiera Amalfitana". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Partito Democratico, Piero De Luca. "Ho seguito questo tema da tempo, con due proposte di legge a mia prima firma a maggio e novembre 2022, raccogliendo le istanze degli amministratori del territorio in materia di viabilità e sicurezza. Abbiamo seguito l’iter in Parlamento ed oggi possiamo ritenerci soddisfatti. E' necessario fare di tutto per rendere più sicura e controllata la viabilità in Costiera Amalfitana e in tutti i siti patrimonio Unesco”, conclude De Luca.